Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı enerji anlaşması askıya alındı

Kerim ÜLKER

Libya’da bir mahkeme, geçen yıl Trablus hükümeti ile Ankara arasında petrol ve gaz arama çalışmalarına yönelik imzalanan enerji anlaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Trablus Temyiz Mahkemesi, petrol ve gaz (hidrokarbon) aramalarına ilişkin Libya ve Türkiye Mutabakat Zaptı’nın (MoU) uygulanmasının askıya alınması lehinde karar verdi.

Libyalı 5 avukat, Ulusal Birlik Hükümeti’nin (GNU) Türkiye ile Akdeniz’de hidrokarbon aramalarına ilişkin imzaladığı MoU’ya karşı Trablus’taki Temyiz Mahkemesi’ne başvurdu.

Libya Observer gazetesinde yer alan haberde avukatlar, anlaşmanın başta Türk şirketlerinin bu alandaki deneyimsizliği olmak üzere Libya Petrol Yasası’nın çeşitli hükümlerini ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamış, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlaşmaya karışamayacaklarını söylemişti. Ankara-Atina hattında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde imzalanan anlaşma Avrupa’da tepkilere yol açmış, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini belirtmişti. Fransa ve Almanya gibi ülkeler de anlaşmaya itiraz ederken, Yunanistan ve Mısır’dan çok sert açıklamalar gelmişti.

2019’da imzalanan mutabakatın devamı

Anlaşma, Libya ve Türkiye’nin petrol ve gaz keşifleri yapmalarını kapsıyordu ancak Mısır ve Yunanistan’ın da söz konusu sularda hak iddiaları bulunuyor. Libya ve Türkiye arasındaki hidrokarbon anlaşması, 2019’da imzalanan mutabakatın devamı niteliğindeydi. Mısır ve Yunanistan da buna karşı 2020’de “deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını” imzalamıştı.