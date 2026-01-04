Türkiye'yi reddetti, New York'a götürüldü: Maduro'ya gizli teklif ortaya çıktı

Maduro ve eşi, ABD'nin operasyonu sonrası gözaltına alınarak New York'a götürülürken, 2026'nın ilk günlerine damga vuran olayın detayları da netleşmeye başladı.

Maduro, Türkiye teklifini kabul etmedi

New York Times'ın ABD'li ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi geçtiğimiz günlerde Nicolas Maduro'ya bir 'çıkış yolu' sunarak, görevden ayrılmasını ve Türkiye'ye sürgüne gitmesni teklif etti. Ancak Maduro bu anlaşmayı reddedince ABD askeri müdahale kararı adı.

Washington Post gazetesi de geçtiğimiz 28 Kasım'da benzer bir iddia ortaya atmış ve Maduro için Türkiye'nin mükemmel bir yer dolduğunu savunmuştu.

Öte yandan New York'a götürülen Maduro ve eşi Cilia Flores'in Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenildi.

Operasyonun ardından Venezuela'da geçici devlet başkanlığına ise ABD'nin desteklediği Delcy Rodriguez getirildi. Rodriguez'in petrol sektörünü yönetme tecrübesi ve ABD menşeli enerji yatırımlarını koruyacağına dair Washington'a verdiği güvence bu süreçte etkili oldu.