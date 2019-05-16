Türkmenler seçim komisyonunda değişiklik istiyor

16 Mayıs 2019

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri üyeleri gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Irak Bağımsız Seçim Komiserliği Kerkük ofisindeki seçim komisyonunun değiştirilmesini talep etti.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Mardin Gökkaya, ''Kerkük ofisindeki seçim komisyonunun değiştirilmesini istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

Gökkaya,12 Mayıs 2018’de Irak'taki Parlamento seçimlerine karışan şaibe olaylarından en çok Türkmenlerin etkilendiğini belirterek, ''Geçen seçimlerde yapılan şaibenin yerel seçimlerde tekrarlanmasını istemiyoruz.'' dedi.

Yerel seçimlerin normal geçmesi için Irak Bağımsız Seçim Komiserliği'nin Kerkük komisyonunda adı şaibeye karışan üyelerin değiştirilmesini isteyen Gökkaya, bu talebin yerine getirilmediği durumda Türkmenlerin protesto gösterileri düzenleyeceklerini söyledi.

Talepler Bağdat Hükümetine iletildi

Yerel seçimlerin Kerkük için önemli olduğuna vurgu yapan Gökkaya, komisyon üyelerinin değiştirilmesiyle ilgili taleplerini Bağdat hükümetine ilettiklerini ve işin peşini bırakmayacaklarını aktardı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, önümüzdeki yerel seçimlerin Kasım ayında yapılması teklifinde bulunarak, başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinden bu tarih için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesini talep etti.

Irak’ta yerel seçimin hangi esaslara bağlı olacağının belirtildiği seçim yönergesine göre, Seçim Komiserliği tarafından sunulan önerinin bakanlar kurulunda onay alması gerekiyor.

Kaynak: AA