TUSAŞ'taki terör saldırısı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında TUSAŞ'taki terör saldırısına yönelik ilk kez konuştu. Erdoğan, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan açıklamasında, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
BRICS Zirvesi'ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.
(TUSAŞ'a terör saldırısı) 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
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