Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi

12 Mart 2020

Mikro blog platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, evden çalışmanın bir zorunluluk olduğu belirtilerek, "Toplumlarımızı desteklemenin sorumluluğu olarak bunu yapmalıyız. Bunun benzeri görülmemiş bir adım olduğunu biliyoruz, ancak benzeri görülmemiş zamanlardan geçiyoruz" ifadelerini kullandı.



Twittter, evden çalışma sürecinde görevlerini yerine getiremeyecek sözleşmeli personele ve saatlik çalışanlara ödeme yapmaya devam edeceğini de belirtti.



Dün de Google uzaktan çalışmaları için çalışanlarını evlerine gönderme kararı almıştı. Karar, Kuzey Amerika'da 100 bin Google çalışanının evlerinde oturmaları anlamına geliyor.



Amazon da Washington, New York ve Kaliforniya'daki çalışanlarından ofislere gelmemelerini istedi.