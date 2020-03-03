Twitter personelinden evden çalışmalarını istedi
Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde personeline evden çalışmalarını söyledi.
Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki personeli için evden çalışmanın zorunlu olduğunu duyuran Twitter, dünya genelindeki 5 bin personelini de evden çalışmaları konusunda güçlü şekilde cesaretlendirmekte olduklarını bildirdi.
Twitter daha önce de çalışanlarının zorunlu olmadıkça iş seyahatlerin çıkmalarını etkinliklere katılmalarını yasaklamıştı.
Twitter daha önce de çalışanlarının zorunlu olmadıkça iş seyahatlerin çıkmalarını etkinliklere katılmalarını yasaklamıştı.