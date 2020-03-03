ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Twitter personelinden evden çalışmalarını istedi

Twitter personelinden evden çalışmalarını istedi

Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde personeline evden çalışmalarını söyledi.

Twitter personelinden evden çalışmalarını istedi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-
Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki personeli için evden çalışmanın  zorunlu olduğunu duyuran Twitter, dünya genelindeki 5 bin personelini  de evden çalışmaları konusunda güçlü şekilde cesaretlendirmekte olduklarını bildirdi.

Twitter daha önce de çalışanlarının zorunlu olmadıkça iş seyahatlerin çıkmalarını etkinliklere katılmalarını yasaklamıştı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap