Twitter ve Facebook'tan ABD başkan adayı Biden ile ilgili habere yasak

15 Ekim 2020

Facebook ve Twitter New York Post'un dün Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın oğlu ile ilgili yaptığı haberin çıkmasından birkaç saat sonra paylaşılmasını yasakladı. Bu hamle haberin güvenilirliğine gölge düşürdü.

Haberde Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji şirketiyle yaptığı iş anlaşmalarına yönelik iddiaların yanı sıra Joe Biden'ın bu şirketin danışmanlarından biriyle görüştüğü iddiası yer aldı. Reuters'ın bağımsız olarak doğrulayamadığı haberde kaynak olarak gösterilen e-posta yazışmalarının Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'ye verildiği ifade ediliyor.

Giuliani'nin avukatı Robert Costello henüz konuya ilişkin sorulara cevap vermedi.

Twitter habere yönlendirme yapan paylaşımları yasaklarken Facebook bu haberin kullanıcıların sayfasında ve diğer yerlerde gösterimini kısıtladı.

Biden'in adaylık çalışmalarındaki sözcüsü Andrew Bates konuya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu Senato'nun çeşitli komitelerinin Biden ile görüştüğünü ve Ukrayna konusunda herhangi bir kanuna aykırı duruma rastlamadıkları sonucuna vardıklarını dile getirdi.

Bates, "New York Post haberde yer alan kritik konulara ilişkin bize hiçbir soru yöneltmedi." dedi ve "Joe Biden'in resmi takvimini inceledik ve o tarihte New York Post'un iddia ettiği gibi öyle bir görüşme bulunmuyor." diye ekledi.

3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde anketlerde Biden'in gerisinde kalan Trump, Twitter ve Facebook'un, "Uykucu Joe Biden ve oğluyla ilgili somut delillere dayanan haberi" yasaklama kararının "rezalet" olduğunu söyledi.

New York Post konuya ilişkin şirketlere yaptığı açıklamada, "ABD'nin en güçlü platformlarından ikisinin sansürü önce uygulayıp sonra sorular sorması kabul edilemez bir tutum." dedi. Gazete Reuters'in konuya ilişkin sorularına henüz yanıt vermedi.

Facebook sözcüsü Andy Stone haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra paylaşılmasının yasaklanmasını şirketin üçüncü parti doğrulama programıyla haberlerin doğruluğundan emin oluncaya kadar paylaşımına kısıtlama getirme kuralından kaynaklandığını söyledi.

Stone, "Eğer bir içeriğin yanlış bilgi içerdiği ile ilgili işaretler varsa, bu kural uygulanıyor." dedi.

Facebook yine aynı gazetenin Biden'in geçtiğimiz ay yapılan münazarada kulaklık taktığına ilişkin haberinin paylaşılmasını yasaklamıştı.

Twitter haberin paylaşımının yasaklanmasına sebep olarak "hackleme yoluyla edinilen bilgilerin" paylaşımının yasak olmasını gösterdi. Haberdeki hangi bilginin hackleme yoluyla elde edildiğine ilişkin yorum yapılmadı.

Giuliani Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu bilgiler hacklenerek edinilmedi." dedi. Twitter yaptığı açıklamada iki haberde e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerin yer aldığını ve bu görsellerin şirketin kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.

Kaynak: Reuters