Twitter'a erişim sıkıntısı yaşandı
Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı. Twitter'dan yapılan açıklamada "Kullanıcıların erişmelerini engelleyen problemi araştırıyoruz." denildi.
Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı.
Twitter, yaşanan teknik sorunun çözüldüğünü, resmi hesabından yaptığı "Bizi özlediniz mi?" (Miss us?) paylaşımıyla duyurdu.
Sosyal medya platformunun yaptığı açıklamada sorun yaşandığını doğrulanarak, "Kullanıcıların Twitter'a erişmelerini engelleyen problemi araştırıyoruz. Ne olduğu hakkında bilgilendirme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.
"downdetector.com" adlı internet sitesinden alınan bilgiye göre, kullanıcılar, Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğünü belirtti.
Twitter'ın da siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılarına, "Teknik bir sorun yaşanıyor" uyarısı verdiği görüldü.
Bakanlıktan açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.