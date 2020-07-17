Twitter'dan 'hack'lenen hesap sayısıyla ilgili açıklama
Twitter, Obama, Gates, Musk, Bloomberg, Biden, Buffett'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin Twitter hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili bilgi verdi. Twitter 'hack'lenen toplam hesap sayısının 130 olduğunu açıkladı.
Önceki gün aralarında Obama, Bill Gates, Elon Musk, Bloomberg ve Joe Biden, Warren Buffett'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Twitter hesapları ele geçirilmişti.
Twitter toplam 130 kişinin hesaplarının 'hack'lendiğini açıkladı.
Twitter daha sonraki açıklamasında sorunun düzeltilmesi için adımlar atıldığını bildirdi.
Önceki gün aralarında eski ABD Başkanı Barrack Obama, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, milyarder iş insanı Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları ele geçirilmişti. Ele geçirilen hesaplardan Bitcoin dağıtımı yapıldığına dair mesajlar paylaşılmıştı.