Twittter, Facebook ve Snapchat Trump'ın hesaplarını bloke etti

Trump yanlısı göstericilerin dün Washington DC'de yaptıkları gösteride Kongre binasının işgal edilmesinin ve yaşanan şiddet olaylarının ardından ilk olarak Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını bloke etti. Twitter'ın ardından Facebook, Instagram ve Snapchat de katıldı.



Facebook, Trump'ın sayfasını 24 saat için kapattığını duyurmasının ardından Instagram da Trump'ın hesabsını 24 saat için bloke ettiğini açıkladı.



Snapchat de Trump'ın hesaplarının bloke edilmesine katılırken hesabın ne kadar kapalı kalacağına ilişkin henüz bilgi vermedi.Twitter, Trump'ın hesabını 12 saat için bloke etti.