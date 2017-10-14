TZOB'dan kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık talebi

14 Ekim 2017

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de 2,7 milyon kadın çiftçinin günde 16-17 saat çalıştığını, tarımdaki kadınların yüzde 80,7’sinin ücretsiz aile işçisi konumunda bulunduğunu belirterek, "Bir evde hem erkek hem de kadın Tarım Bağkur’lu olsa, indirime rağmen her ay 839 lira prim ödeyecek. Kıt kanaat geçinen bir çiftçi ailesi bu kadar primi ödeyemez." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, erkeklerin ağırlıklı olarak tarım dışında çalışmasıyla, kadınların tarımın en önemli istihdam unsuru haline geldiğini ifade ederek, tarımda çalışan 5 milyon 757 bin kişinin 2 milyon 678 binini kadınların oluşturduğunu, çalışan kadınların yüzde 30’unun tarımda yer aldığını belirtti.

Kadınların tarımdaki ağırlığının gitgide artacağını, verimliliğin artması için kadın çiftçilere eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, TZOB olarak 2012'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Aile ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla imzalanan ortak protokol çerçevesinde kadın çiftçilerin eğitimine başladıklarını, eğitim verdikleri çiftçi sayısının 63 bini aştığını aktardı.

Bayraktar, tarımdaki istihdamın en önemli sorununun kayıtdışılık olduğuna ve bu alanda kadınların yüzde 80,7’sinin ücretsiz aile işçisi konumunda bulunduğuna işaret etti.

Tarımda, bu primlerle kayıtdışılığın önlenemeyeceğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçen sene asgari ücret artışı ve prim gün sayısının 22’den 23’e çıkması, çiftçimizin SGK primini yüzde 35,2 yükseltmişti. Talebimiz üzerine 2017 yılında borcu olmayan çiftçilerimiz, 5 puanlık Hazine teşviği aldılar. 2017’de prim gün sayısı 24’e çıktı. Aylık prim miktarı 490 lira 59 kuruştan 419 lira 49 kuruşa indi. İndirimine rağmen, bu primlerle tarımda kayıt dışılık azalmaz. Bir evde hem erkek hem de kadın Tarım Bağkur’lu olsa, indirime rağmen her ay 838 lira 98 kuruş prim ödeyecek. Kıt kanaat geçinen bir çiftçi ailesi bu kadar primi ödeyemez. Üstelik bu indirimden sadece borcu olmayan çiftçilerin yararlandığı da unutulmamalıdır. Bu indirimden, borçlanma ve ihya kapsamındaki çiftçilerimiz de yararlanmalıdır. Kadın çiftçilerimiz için başta 120 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50’sini devletin ödemesi olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ediyoruz. Prim ödeme gün sayısı yeniden 2008’deki rakama, 15 güne indirilmelidir. Tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin yüzde 50’si, erkeklerin ise yüzde 25’i devlet tarafından karşılanmalıdır. Böyle bir uygulama, tarımda istihdam edilen kadınlarımızın sosyal güvenlik kapsamına girmesini kolaylaştıracaktır. Bu desteğin verilmesi durumunda, kadın çiftçilerimizin sağlık harcamaları eşleri yerine kendi sigortalarınca karşılanacağından, desteğin büyük kısmı devlete geri dönecek, kayıt dışılık da önlenecektir."

Bayraktar, sigortalı kadınlara 3 çocuğa kadar, her çocuk için 2 yıl borçlanma imkanı bulunduğunu ifade ederek, kadınlarda sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumla ilgili de hizmet borçlanması yapabilmesinin ve borçlanmadaki üç doğum sınırlamasının gerektiğini belirtti.

Yapılan desteklemelerde, projelerde ve kredilerde kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık uygulanması gerekliliğine dikkati çeken Bayraktar, bütün kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA