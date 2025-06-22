UAEA açıkladı: İran'daki nükleer tesislerde radyasyon seviyesi ne durumda?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığına ilişkin açıklamada bulundu.

Ajansın X hesabından yapılan açıklamada tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediği belirtildi.

"Daha ileri değerlendirme yapılacak"

Açıklamada, daha fazla bilgi edinildikçe İran'daki durumla ilgili UAEA tarafından daha ileri değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir."