UAEA: İran'da nükleer silah üretimine dair kanıt yok

İran ile İsrail arasında yedi gündür süren karşılıklı saldırılar, nükleer silah iddialarını yeniden gündeme taşırken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsrail tarafı, Tahran yönetimine yönelik saldırıların gerekçesi olarak İran'ın nükleer silah geliştirme faaliyetlerini gösteriyor. Ancak Grossi'nin açıklamaları, bu iddialara yönelik uluslararası alanda soru işaretleri doğurmuş durumda.

"Herhangi bir işaret görmedik"

Katar medyasına konuşan Grossi, "İran'da nükleer silah inşasına yönelik aktif ve sistematik bir plan olduğunu gösteren bir emare bulamadık. İran'ın herhangi bir yerinde nükleer silah üretildiğini ya da imal edildiğini doğrulamamıza imkân sağlayacak herhangi bir işaret görmedik" ifadelerini kullandı.