Uber 2 ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdı

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Türkiye'de de hizmet veren ABD merkezli araç çağırma platformu Uber, 2 Eylül itibarıyla Nijerya ve Uganda pazarlarından çekildi.

Kararla birlikte şirketin Nijerya'da 2014'te başlayan 12 yıllık faaliyetleri ile Uganda'da Haziran 2016'dan bu yana sunduğu hizmetler sona erdi.

Şirket sözcüsü, çekilmenin bu iki ülkeyle sınırlı olduğunu ve Afrika genelini kapsayan daha geniş bir kararın parçası olmadığını belirtti.

Mısır, Gana, Kenya ve Güney Afrika'daki faaliyetlerin devam ettiği açıklanırken, Nijerya'dan çıkışın siyasi baskıyla bağlantılı olduğu iddiası da reddedildi.

3 bin 300 kişilik işten çıkarma kararı

İki pazardan çekilme kararı, Uber'in küresel organizasyonunu yeniden düzenlediği süreçte alındı.

Şirket daha önce toplam çalışan sayısının yüzde 10'una karşılık gelen 3 bin 300 kişinin işine son vereceğini duyurmuştu. Bunun, Uber'in 2020'den bu yana gerçekleştirdiği en büyük işten çıkarma olduğu belirtildi.

Fortune'un aktardığına göre Uber CEO'su, kararın çalışan performansından kaynaklanmadığını; organizasyon yapısının ve şirket önceliklerinin yeniden şekillendirilmesiyle ilgili olduğunu ifade etti. Şirketin otonom araç yatırımlarını büyütmek için 10 milyar dolarlık kaynak ayırması bekleniyor.

Yakıt maliyetleri ve komisyon anlaşmazlıkları öne çıktı

Africa News, Nijerya ve Uganda'da sürücülerin karşılaştığı güçlüklerde artan yakıt ve işletme giderlerinin etkili olduğunu aktardı.

Nijerya'da 2023 yılında benzin sübvansiyonlarının kaldırılması, ulaşım ve yaşam maliyetlerini yükseltti. Bunun yanı sıra platformların sürücülerden tahsil ettiği komisyon oranları üzerindeki anlaşmazlıklar da protestolara neden oldu.