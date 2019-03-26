Uber, rakibini satın aldı
Uber, rakibi Careem'i 3.1 milyar dolara satın aldı. Söz konusu hamle Uber'in önümüzdeki ay başlaması beklenen halka arz sürecinden hemen önceye rastlıyor.
DÜNYA ONLINE
Uber, Orta Doğulu rakibi Careem'i 3.1 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Şirket bu kapsamda 1.4 milyar nakit ödeme yapacak.
Bu, şirketin en büyük satın alması olurken, söz konusu hamle Uber'in önümüzdeki ay başlaması beklenen halka arz sürecinden hemen önceye rastlıyor.
İki rakip yaklaşık 9 aydır olası satışı görüşüyorlardı.
Careem, Uber'in yüzde 100 bağlı ortaklığı haline gelirken şirket yöneticileri görevlerine devam edecek.
Satın almanın tamamlanmasıyla yönetim kurulunda 3 Uber temsilcisi ve 2 Careem temsilcisi görev alacak.
Dubai'de 2012 yılında kurulan Careem; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Pakistan'da Uber'den daha büyük bir pazara sahip.
Türkiye'de de faaliyette bulunan Careem, özellikle Uber'in taksicilerle yaşadığı sıkıntılardan sonra buradaki operasyonlarını yalnızca sarı taksi çağırma hizmeti sunarak sürdürme kararı almıştı.