Uber ve Waymo, patent hırsızlığı davasında anlaştı

10 Şubat 2018

Alphabet'in sürücüsüz araba bölümü Waymo ile Uber arasında büyük tartışma yaratan "patent hırsızlığı" davası sonuçlandı. İki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre, Uber'in 245 milyon dolar değerindeki hissesini Waymo'ya devredeceği açıklandı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz araç geliştirme iştiraki olan Waymo, geçen yıl Uber'e dava açmış ve kendilerine ait binlerce belgenin çalındığını ve Uber'in bu belgelerle kendi otonom araçlarını geliştirdiğini öne sürmüştü. Daha önce Waymo'da çalışan Anthony Levandowski'nin, şirkete ait ticari sırları çaldığı iddia edilmişti.

Uber'in itibarının sarsılmasına yol açan dava, taraflar arasında anlaşmayla sona erdi. İki şirket, dün duruşma başlamadan hemen önce anlaştıklarını duyurdu. Buna göre Uber, hisselerinin 245 milyon dolar değerindeki yüzde 0.34'ünü Waymo'ya devredecek.

Uber, anlaşmayla beklenenden çok daha düşük bir miktar ödemiş oldu. Waymo, geçen yıl Uber'den 1 milyar dolar tazminat ve özür açıklaması talep etmişti. İki şirket geçen hafta da 500 milyon dolarlık tazminat konusunda anlaşmaya varmış ancak bu anlaşma Uber yönetim kurulu tarafından kabul edilmemişti.