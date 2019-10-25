Uber zararını Hindistan pazarından karşılayacak

25 Ekim 2019

DÜNYA - DIŞ HABERLER

Uber Technologies Inc. İcra Kurulu Başkanı Dara Khosrowshahi, yatırımcıların şirketin zarar etmesi ve yasal düzenlemelerle ilgili karşılaştığı zorluklar konusundaki endişelere dikkat çekerken, Hindistan gibi gelişen bölgelerde büyümesini sürdürerek şirketi kârlı hale getirme sözü verdi.

Sadece ikinci çeyrekte yaklaşık 5,2 milyar dolar zarar eden Uber, büyüme potansiyeli ve kar edeceği konusunda piyasaları ikna etmekte zorlanıyor. Şirketin hisse senetleri Mayıs ayındaki ilk halka arzdan bu yana yüzde 27 değer kaybetti.

Bloomberg’e konuşan Khosrowshahi, bu ay içindeki 350 işten çıkarmanın son dalga olduğunu açıkladı. Yemek teslimat şirketi Uber Eats’e ilginin artığını belirten CEO ana faaliyet alanında karlılığı yakalayacağını söyledi.

Uber Works’ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Daha önce 12 yıl Expedia’yı yöneten Khosrowshahi şirketin ‘gösteriş meraklısı’ kurucu ortağı Travis Kalanick’in bir dizi skandalın ardından görevinden alınmasıyla 2017’de şirketi ‘temizlemek’ için CEO koltuğuna getirilmişti. Uber, iş modelini internet aracılığıyla araç çağırma ile ilgili çok az kuralın olduğu bölgelere götürerek agresif bir şekilde yeni pazarlara girmiş ve dünyadaki en değerli girişimlerden biri haline gelmişti. Uber, Çin gibi pazarlardan çıktıktan sonra daha istikrarlı bir büyüme çizgisinde. Şirket yeni pazarlara girişini sürdürürken mevcut iş kollarını da genişletiyor. Yakında bir çok farklı alanda geçici çalışanların listelendiği Uber Works'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Uber, WeWork'u ve Didi Chuxing gibi eski rakiplerini destekleyen Japon yatırım devi SoftBank Group Corp.'un portföyündeki yıldız şirketlerden biri. ABD merkezli şirket bugün grubun en çok performans gösteren şirketlerinden biri olarak görülüyor.

‘Hindistan yatırımları devam edecek’

Hindistan, potansiyeliyle Uber’in yatırımcılarını sakinleştirebilecek, hızlı bir büyüme gösterebileceği büyük, keşfedilmemiş bir pazar olarak görülüyor. Hindistan’ın 40 şehrinde aktif olarak yer alan şirket ülkeyi yeni ulaştırma modelleri açısından bir açık hava laboratuvarı olarak görüyor. Örneğin 2 ve 3 tekerli araçlarla ulaşım Hindistan’da en hızlı büyüyen segmentler arasında.

Khosrowshahi, Uber'in Hindistan’a yatırım yapmaya devam edeceğini belirterek “Oradaki ekibimiz sadece Hindistan pazarına uygun ürünler üretmekle kalmayacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde hizmetlerimizi Orta Doğu'dan Afrika'ya gelişen bölgelere ihraç edeceğiz,” dedi. Şirket bu hafta içinde Uber’in hizmetlerini Delhi’nin toplu taşıma sistemine entegre eden bir hizmetini başlattı.

Şirketin karşılaştığı sorunların başında kısa süreli çalışmayla ilgili kanunlar geliyor. Düzenleyicilerin Uber ve Lyft gibi şirketlerin çalışanları bağımsız yükleniciler olarak sınıflandırmasını zorlaştırması iş modeli hakkında soru işaretleri yaratıyor.