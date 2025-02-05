Uber'den beklentilerin üzerinde kar! 2024'ün 4. çeyreği rekorla kapandı

Uber, 2024'ün dördüncü çeyreğinde hisse başına GAAP kazancını 3,21 dolar olarak duyurarak 2,73 dolarlık piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Şirketin cirosu 11,96 milyar dolara ulaştı

Şirketin cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre %20,3 artış göstererek 11,96 milyar dolara ulaştı ve tahminlerin 190 milyon dolar üzerinde gerçekleşti. Birleşik Mobilite ve Teslimat gelirleri ise %23 artışla 10,7 milyar dolara yükseldi; sabit kur bazında bu artış %24 olarak kaydedildi.

Brüt rezervasyon miktarı da dikkat çekti. 44,2 milyar dolar seviyesindeki rezervasyonlar beklentileri aşarken, vergi değerlemesi serbest bırakılmasından elde edilen 6,4 milyar dolarlık fayda sayesinde net kar 6,88 milyar dolara ulaştı.

"Acımasız olmaya devam edeceğiz"

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, şirketin çeyrek performansını değerlendirerek "Uber, MAPC'ler, yolculuklar ve Brüt Rezervasyonlar genelinde büyümenin hızlanmasıyla 2024'ü şimdiye kadarki en güçlü çeyreğimizle kapattı. Performansımız, otonom araçların sunduğu büyük fırsat da dahil olmak üzere birçok öncelikte hızlı inovasyon ve uygulamadan güç aldı. 2025'e net bir ivme ile giriyoruz ve uzun vadeli stratejimize karşı acımasız olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Şirketin otonom araçlar ve diğer inovasyonlar konusundaki adımları, 2025 yılına yönelik güçlü bir ivme ile ilerleme hedefinin altını çizdi.