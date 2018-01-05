Uber'in kurucusu, hisselerini satıyor
Uber'in kurucusu ve eski CEO'su Travis Kalanick'in, şirketteki yüzde 10 hissesinin üçte birini satacağı açıklandı.
Uber'in kurucusu ve eski CEO'su Travis Kalanick'in, şirketteki yüzde 10 hissesinin üçte birini satacağı açıklandı.
Reuters'a konuşan bir kaynak, haziran ayında CEO'luk görevinden ayrılan Kalanick'in elindeki hisseleri 1,4 milyar dolara satacağını belirtti. Satışın, Uber ile Japon yatırım şirketi SoftBank Group arasındaki anlaşma kapsamında gerçekleşeceği kaydedildi.
SoftBank öncülüğündeki konsorsiyum, Uber'e ve hissedarlarına ait yüzde17,5'lik hisseyi satın almaya hazırlanıyor.
Kalanick'in elindeki hisselerin yarısını satmak istediği, ancak anlaşmanın öngördüğü sınırlamalar nedeniyle daha az hisse satacağı belirtiliyor.
2019'da halka açılmayı planlayan Uber, hackerlara 100 bin dolar fidye ödediği haberi ve bazı ülkelerde karşılaştığı yasal düzenlemeler nedeniyle güven kaybı yaşıyor.
Uber'in piyasa değeri geçen yıl 68 milyar dolarken, SoftBank'la anlaşma 48 milyar dolar üzerinden yapıldı.
Uzmanlar, şirketin yeni yatırımcı çekmesinin son dönemde zorlaştığına dikkat çekiyor.
Uber, yüzde 15 hissesini SoftBank'a satacak
Kaynak: Reuters