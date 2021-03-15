UBS Avustralya’nın üst düzey yöneticilerinden istifa

İsviçre merkezli yatırım Bankası UBS’in Avustralya kolunda görev alan ve aralarında bankacılık analisti Jonathan Mott, madencilik analisti Glyn Lawcock ve finans sponsorları danışmanı başkanı Justin Dwyer'ın da yer aldığı yaklaşık 10 yöneticisinin istifa ettiği duyuruldu.

Kaynaklara göre, ayrılan personelin çoğu, kısmen Barclays Plc ve Magellan Financial Group'a ait olan start-up ​​Barrenjoey Capital Partners tarafından işe alındı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'daki UBS eş başkanı Nick Hughes, istifaların ayrıntıları hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak merkez ofisin ekibi yeniden inşa etmek için beklenen yerel çabaları desteklediğini söyledi ve ekledi "Gerekli alanlarda bir yenileme döneminden geçeceğiz ... gerekli yatırımları yapacağız ve bu sürecin bir parçası olarak iç adaylara bakacağız."

Barrenjoey, hem Barclays hem de Magellan'dan sağlanan fonla, eski UBS Asya Pasifik yatırım bankacılığı operasyonları başkanı Matt Hanning ve daha önce Avustralya'da kurumsal finans ve sermaye piyasalarını yöneten Guy Fowler dahil olmak üzere birkaç eski UBS personeli tarafından geçtiğimiz yıl kuruldu.