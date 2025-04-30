UBS, beklenenden daha iyi bir ilk çeyrek net kârı açıkladı

İsviçreli UBS, 2025'in ilk çeyreğinde 1,7 milyar dolarlık net kârla analist tahminlerini geride bıraktı. Yatırım bankacılığında güçlü gelir artışı dikkat çekerken, banka ticaret tarifeleri ve piyasa belirsizliklerinin görünüm üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

UBS, 2025 yılının ilk çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde kâr açıkladı. Hissedarlara dağıtılabilir net kâr, bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,8 milyar dolardan 1,7 milyar dolara gerilese de, piyasa beklentisi olan 1,3 milyar doları aştı.

UBS, özellikle yatırım bankacılığı tarafında güçlü bir performans sergiledi. Hisse senetleri ve döviz işlemlerindeki yoğun müşteri faaliyetleri sayesinde bu birimde gelirler yıllık yüzde 32 artış göstererek rekor seviyeye ulaştı.

Temkinli tablo çizildi

Ancak banka, küresel görünüm açısından daha temkinli bir tablo çizdi. ABD’nin uygulamayı değerlendirdiği yeni gümrük tarifelerinin küresel büyüme ve enflasyon için risk oluşturduğunu belirten UBS, bu gelişmenin faiz görünümünü de olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

UBS, küresel servet yönetimi işinde ikinci çeyrekte net faiz gelirinin düşük tek haneli oranlarda azalmasını, İsviçre operasyonlarında da benzer bir düşüş yaşanmasını bekliyor. Banka ayrıca, piyasa koşullarındaki belirsizlik nedeniyle kurumsal anlaşmalarda ertelemelerin yaşanabileceğini de öngördü.