UBS: Gelişmiş ekonomilerde büyüme yavaşladı
UBS, gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin 2018'de keskin bir şekilde yavaşladığını belirterek, bu durumun büyük ölçüde Euro Bölgesi'nden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.
İsviçre'nin en büyük bankası UBS, küresel çapta gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin 2018'nin başında keskin bir şekilde yavaşladığını belirtti.
UBS'nin notunda, 2017'nin son çeyreği ile 2018'in ilk çeyreği arasında gelişmiş piyasalarda ekonomik büyümenin yüzde 0,7 yavaşladığını kaydetti.
Yıllar süren hızlı büyüme sonrasında, dünyanın büyük ekonomilerinde yavaşlamanın ciddi bir şekilde arttığını kaydeden banka, ABD ekonomisindeki büyüme çıkarıldığında durumun daha da kötü olduğunu ifade etti. Banka, ABD dışındaki gelişmiş piyasalarda büyüme oranın geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 2,7'den yüzde 1'e gerilediğine dikkat çekti.
UBS, gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlamanın büyük ölçüde ABD ekonomisindeki sorunlara bağlı olarak Euro Bölgesi'nden kaynaklandığını kaydetti.