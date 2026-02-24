UBS'ten petrol için temkinli düşüş beklentisi

Finans dünyasının devlerinden UBS, küresel enerji piyasalarına dair dikkat çeken bir öngörü raporu yayımladı.

Banka, Orta Doğu eksenli jeopolitik risklerin üretim ve sevkiyat hatlarını doğrudan etkileyecek bir boyuta ulaşmaması durumunda, petrol fiyatlarında gevşeme yaşanacağını öngörüyor.

Fiyatlarda 60-70 dolar seviyesi bekleniyor

UBS analizine göre, bölgedeki gerilimin arzı fiilen kesintiye uğratmadığı bir senaryoda, fiyatlar üzerindeki "risk primi" zamanla etkisini yitirecek. Piyasadaki arz dengesinin iyileşmesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatının yeniden 60-70 dolar bandına çekilmesi bekleniyor.

Piyasalardaki güncel duruma bakıldığında; Brent petrol vadeli kontratları 31 Temmuz'dan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol kontratları ise 1 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrediyor. Bu fiyat baskısında, özellikle ABD'nin İran'a yönelik muhtemel askeri müdahale ihtimali ve bu durumun bölgedeki lojistik ağları felç edebileceği endişesi başrolü oynuyor.

UBS, Mart 2027 sonuna ilişkin Brent tahminini varil başına 67 dolar olarak açıklarken, WTI-Brent fiyat farkına yönelik varsayımını 3 dolardan 4 dolara yükseltti. Banka, jeopolitik risklerin seyrinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğine işaret etti.