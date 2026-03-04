UBS'ten yeni tahmin! Petrol için beklentiler arttı

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, küresel enerji piyasalarına ilişkin petrol fiyat tahminlerini güncelledi. Banka, özellikle jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrolüne yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

UBS'ten 2026 için petrol tahmininde artış

UBS tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre banka, 2026 yılının ilk çeyreği için Brent petrolün ortalama fiyat tahminini varil başına 71 dolara yükseltti. Bu revizyon, mart ayında fiyatların yaklaşık 80 dolar/varil seviyesine ulaşabileceğine işaret ediyor.

Banka ayrıca 2026 yılına ilişkin yıllık ortalama fiyat beklentisini de yukarı çekti. Buna göre UBS, 2026 için Brent petrolün ortalama fiyat tahminini 10 dolar artırarak 72 dolar/varil seviyesine yükseltti.

Orta vadeli tahminler korundu

UBS, daha uzun vadeye ilişkin beklentilerinde ise önemli bir değişikliğe gitmedi. Banka, Brent petrol için 2027 yılında varil başına 70 dolar, 2028 yılında ise 75 dolar seviyesindeki tahminlerini korudu.

Banka değerlendirmesinde petrol piyasasında risklerin genel olarak yukarı yönlü olduğuna dikkat çekti. UBS, artan jeopolitik gerilimler ve enerji arzına yönelik tehditlerin fiyatlar üzerinde daha yüksek bir risk primi oluşturabileceğini vurguladı.

Enerji altyapısına saldırı riski vurgusu

UBS ayrıca enerji altyapısına yönelik olası saldırıların petrol piyasasında sert fiyat hareketlerine yol açabileceğine işaret etti.

Banka, özellikle Katar'daki LNG tesislerine yönelik muhtemel saldırıların küresel enerji arzı üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirtti. Değerlendirmeye göre bu tür bir senaryoda Brent petrol fiyatlarının saldırının şiddetine bağlı olarak 90 doların üzerine çıkabileceği ifade edildi.