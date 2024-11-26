UBS:Tesla hisseleri yüzde 35 düşebilir

UBS, Tesla hisseleri için "sat" tavsiyesini korudu ve hedef fiyatını hisse başına 226 dolar olarak belirledi.

Bu, bankanın önceki fiyat hedefi olan hisse başına 197 dolardan biraz daha yüksek olsa da, Tesla'nın dün bir ara yaklaşık 353 dolardan işlem gören hisseleri için %35'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Tesla hisseleri dün seans sonrası işlemlerde günü yüzde 5,12 kayıpla 334,50 dolardan tamamladı.