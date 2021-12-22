“Uçakta bulaşma riski 2-3 kat arttı”

Hilal SARI

Dünya genelinde birçok sağlık uzmanı Omicron’un daha bulaşıcı olması ve aşıların korumasından kaçabilmesi nedeniyle sağlık sistemlerinin tekrar baskılanmaması için önemli uyarılar yapıyor. İngiltere ve ABD gibi birçok ülkede Omicron hem Delta’dan hem de beklentilerden çok daha kısa bir sürede baskın varyant haline geldi. Almanya, İskoçya, İrlanda, Hollanda ve Güney Kore kısmi veya tam karantinanın yanı sıra sosyal mesafe kısıtlamalarını geri getiren ülkeler arasında. Tayland ve Singapur gibi Asya ülkelerinde de seyahat kısıtlamaları açıklanırken, sıfır vaka politikasını sürdüren Çin’de yarım milyonu aşkın insan karantina altında. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 2021’de sivil havacılık hala 2019 kapasitelerine dönememiş olduğu halde “uçakta bulaşma riskinin 2-3 kat arttığını” söylüyor. Dünya genelinde yaklaşık 300 havayolu şirketini temsil eden IATA’nın en yetkili medikal danışmanı David Powell, Bloomberg’te yer alan habere göre uçaklarda Omicron varyantıyla enfekte olma riskinin 2- 3 kat artmış durumda olduğunu duyurdu.

“Business uçun, aynı anda yemek yemeyin”

Powell business class uçuş tercih etmenin daha sıkışık olan ekonomi kabininden daha güvenli olabileceği tavsiyesini de paylaştı. Powell, kabinlerde yolcuların yüz yüze temastan kaçınması gerektiğini, yüzeylere temasları konusunda da dikkatli olmalarını ve yan yana oturan kişilerin aynı anda yemek yememelerinin (maskelerini çıkarmamalarının) daha güvenli olacağını aktarıyor. Kısa uçuşlarda maskenin hiç çıkarılmaması daha güvenli. Ayrıca bazı Asya ülkelerinde karantina otellerinde kimseyle teması olmayan kişilerde bile Omicron tespit edilmesi bireylerin maske ve sosyal mesafe gibi önlemleri almalarını yeniden kritik hale getiriyor. Powell konunun sadece uçaklarla ilgili olmadığını, süpermarkette veya otobüste de Omicron’a yakalanma riskinin aynı oranda yükselmiş olduğunu belirtiyor.

DSÖ: Yeni bir fırtınanın geldiğini görüyoruz

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge de Viyana’da gerçekleştirdiği bir basın toplantısında “Yeni bir fırtınanın geldiğini görüyoruz. Haftalar içinde Omicron bölgedeki birçok ülkede baskın varyant haline gelecek ve zaten yorulmuş durumda olan sağlık sistemlerini tekrar çökmenin eşiğine yaklaştırabilir” diye konuştu. Kluge varyantın şimdiden İngiltere, Danimarka ve Portekiz’de baskın varyant haline geldiğini aktardı. Veriler Avrupa’da geçen hafta 2,6 milyona ulaşan yeni vaka sayısının geçen yıl sert karantinaların uygulandığı aralık dönemine göre yüzde 40 daha yukarıda olduğuna işaret ediyor. Kluge Avrupa bölgesinde varyantın en çok 20’li ve 30’lu yaşlarındaki genç kesim aracılığıyla yayıldığına da dikkat çekiyor.

“Omicron krize dönüşmeden aşı olun”

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus da hükümetlere ve bireylere Omicron varyantına karşı önlem almaları çağrısı yaptı ve “Mümkünse aşınızı olun. Şu anda Omicron’un küresel bir kriz haline gelmesini önleyebiliriz” diye konuştu. Aralarında ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başkanı Boris Johnson’ın da olduğu birçok lider son günlerde vatandaşlarını tekrar 3. doz aşılarını olmaya çağırdı. Otoriteler hem henüz hiç aşı olmamışları, hem de 2 doz aşı olmuş kişileri aşıların koruma sağlandığı konusunda tekrar tekrar bilgilendiriyor.

“Her 2-3 günde bir iki katına çıkıyor”

İlk kez Güney Afrika’da 8 Kasım tarihli bir hastada, kasım ayının son haftasında tespit edilen Omicron varyantı, önceki varyantlara göre çok daha bulaşıcı olması nedeniyle çok kısa bir sürede aralarında İngiltere, Danimarka, İrlanda ve ABD’nin de olduğu birçok ülkede baskın varyant haline geldi. ABD’de Beyaz Saray’ın COVID-19 danışmanlığını yapmakta olan Anthony Fauci Omicron vaka sayısının her 2-3 günde bir iki katına çıktığını aktarıyor. Güney Afrika’da yeni vakaların neredeyse yüzde 100’ü Omicron, ABD’de de vakaların tamamının önümüzdeki bir iki hafta içinde Omicron olması öngörülüyor. Güney Afrika, Danimarka ve İngiltere’den gelen saha verileri Omicron’un Delta kadar öldürücü olmadığına işaret etse de, ülkelerin aşılama oranları arasında giderek açılan makas ve hastanelerin birçok ülkede tekrar dolmaya başlaması, gidişata yönelik kesin tahminler yapmayı zorlaştırıyor.

Biden evlere ücretsiz test gönderiyor

ABD Başkanı Joe Biden Omicron’un ülkede hızla yayılması sonrası ülkenin test kapasitesini artırmaya koyuldu ve 1,5 milyar ücretsiz ev tipi PCR testi tedarik etti. Bu testler ücretsiz olarak sipariş edilerek evlere teslim edilecek. Önceki akşam yaptığı konuşmada test ve aşının ücretsiz olduğunu vatandaşlara bir kez daha hatırlatan Biden, çocuklarına aşı yaptırmayan ailelere de bir kez daha seslenip hastanelerde ağır hasta ve can kayıplarının neredeyse tamamının aşısız olduğunu söyledi. New York’ta da vatandaşları aşıya teşvik etmek için bazı bölgelerde aşı olana 100 dolar teşvik bonusu verilmeye başlandı. İsrail’de ise hükümet 4. doza başlamaya hazırlanıyor.

Yeni tedavilere onay yakın, alımlara başladılar

ABD Gıda ve İlaç Otoritesi FDA’in bu hafta içinde Pfizer ve Merck’in tedavi pillerine onay vermeye hazırlandığı belirtiliyor.

İngiltere, daha önce aşı süreçlerinde olduğu gibi ilk tedavi hapı siparişini veren ülkelerden biri. Hükümet dün yaptığı açıklamada hem Pfizer hem Merck ile toplam 4,25 milyon tedavilik COVID-19 hapı için tedarik anlaşması yaptığını duyurdu. Pfizer’in Paxlovid isimli hapından 2,5 milyon tedavilik ilave alım yaptı - toplam alımı 2,75 milyona yükseltmiş oldu. Merck’ten ise 1,75 milyon tedavilik Molnupiravir hapı alımı için anlaşıldı.