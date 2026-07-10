Uçakta dehşet! Pencere patladı: Yolcu son anda kurtuldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

BBC'nin haberine göre, Ryanair'dan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen kentine gitmek üzere havalanan uçağın pencerelerinden birinin uçuş esnasında "yerinden çıkması" üzerine uçağın Selanik Havalimanı'na geri döndüğü belirtildi.

Uçağın sorunsuz şekilde iniş yaptığı, yolcuların terminale alındığı ve olaydan etkilenen yolcuya sağlık ekiplerince müdahale edildiği bildirilen açıklamada, yolcuların Memmingen kentine ulaştırılması için yedek uçak tahsis edildiği kaydedildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, olaya şahit olan bazı yolcular pencerenin uçak motorundan kopan parçalar nedeniyle kırılmış olabileceğini iddia etti.

Yunan ve Alman basınında yer alan görgü tanıklarının ifadelerinde, kalkıştan kısa süre sonra cam kırılma sesine benzer bir ses duyulduğu, hemen ardından kabin basıncının düştüğü ve oksijen maskelerinin açıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, kırılan pencerenin yanında oturan 60'lı yaşlardaki Sırp bir yolcunun birkaç dakika boyunca omuzlarına kadar uçağın dışında asılı kaldığını, emniyet kemeri sayesinde uçaktan dışarı savrulmaktan "son anda" kurtulduğunu ve diğer yolcular tarafından yeniden kabine çekildiğini aktardı.