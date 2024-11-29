Ücret kesintisine itiraz: Volkswagen'de çalışanlar grev hazırlığında

Almanya merkezli Volkswagen firması, Çinli şirketler, elektrikli araçlara (EV) talebin düşmesi ve Alman ekonomisindeki daralma nedeniyle zor günler geçiriyor.

Şirket Almanya'daki üç üretim tesisini kapatmayı, on binlerce kişiyi de işten çıkarmayı planlıyor. Atılmayan işçilerden ise yüzde 10'luk maaş kesintisi kabul etmelerini istiyor.

İşçiler bu plana karşı. IG Metall sendikasının sözcüsü, işçilerin greve gitmelerini engelleyen yükümlülüğün 30 Kasım'da sona ermesinin ardından, pazartesi günü uyarı grevlerine başlayacaklarını, üyelerinin günde birkaç saat iş bırakacaklarını dile getirdi.

Grev kararı 300 bin çalışandan 120 binini kapsayacak. Grev Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Emden ve Kassel'deki fabrikalarda ve bazı yan kuruluşlarda yapılacak.

Volkswagen ile sendika arasındaki son görüşmede anlaşma sağlanamazken, taraflar 9 Aralık'ta yine masaya oturacak.