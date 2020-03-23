UEFA, ‘kurtarma paketi’ hazırlayabilir

23 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Avrupa futbolunu da vuran yeni tip koronavirüs nedeniyle UEFA, çeşitli senaryolar üzerine çalışmaya başladı. UEFA’nın ilk hedefi liglerin tüm Avrupa’da bitirilmesi. Bunun eylül ayına sarkması bile bu planların arasında. Ancak UEFA liglerin tamamlanamaması durumunda yaklaşık 7 milyar Euro zarara uğraması beklenen Avrupa futbolu için de ayırdığı bir kaynak bulunuyor. Bu kaynağın ilk etapta 500 milyon Euro olabileceği ve Avrupa’da kulüplerin ekonomilerini düzeltebilmeleri için çalıştığı öğrenildi. Maçların oynanamaması halinde İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa’nın çok büyük zarar göreceği belirtiliyor.