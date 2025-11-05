Uganda’dan New York’un zirvesine: Zohran Mamdani tarih yazdı

Uganda doğumlu Müslüman bir siyasetçi olan 34 yaşındaki Zohran Mamdani, 133 yıl sonra New York'u yönetecek en genç başkan olacak. Annesi Hint kökenli Amerikalı bir film yönetmeni, babası ise Uganda doğumlu antropolog ve akademisyen olan Mamdani, 7 yaşında ailesiyle birlikte taşındığı New York’a şimdi yöneticilik etmeye hazırlanıyor.

7 yıl önce ABD vatandaşı oldu

2018 yılında ABD vatandaşlığına geçen Mamdani seçime kısıtlı bütçe ve kurumsal parti desteği olmadan girerken, bu yarıştan önce kimse kendisini tanımıyordu. Demokrat Parti'nin sol kanadında yıllardır aranan bir figür olarak ortaya çıkan genç başkan, ücretsiz çocuk bakımı, toplu taşımanın yaygınlaştırılması ve serbest piyasa sistemlerine devlet müdahalesini savundu.

Ekonomideki çöküşe odaklanan ve kendini demokrat sosyalist olarak tanımlayan Mamdani, toplumun pek çok kesimine dokunurken dünya medyasının da dikkatini çekti.

Mamdani'den beklenti yüksek

Bundan 12 yıl önce de Demokrat Bill de Blasio, New York'un ekonomik ve sosyal eşitsizliklerine odaklanarak belediye başkanlığı yarışını kazanmıştı. Sol görüşlü Amerikalılar Blasio yönetiminin etkili liberal yönetimin ulusal bir örneğini sunacağını umuyordu. Ancak Blasio, 8 yılın sonunda belediye başkanlığı yetkisinin sınırlarıyla mücadele ederken görevinden ayrıldı.

Analitslere göre, Mamdani de aynı sınırlarla ve aynı beklentilerle boğuşmak zorunda kalacak. Seçim dönemi boyunca Manhattan'ı dünyanın finans başkenti haline getiren şirket ve iş dünyası elitlerine karşı sert bir eleştiri kampanyası yürüten Mamdani'nin vaatletini yerine getirmek için yine bu çıkar gruplarıyla bir şekilde barışması gerekecek.

Netanyahu'ya yönelik sözü dikkat çekmişti

Mamdani ayrıca, İsrail'in Gazze'daki katliamını kınamış, davaş suçlusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a ayak basması halinde tutuklanacağına dair söz vermişti. Ancak analistler New York gibi Yahudi nüfusunun yoğun ve siyasi etkisi güçlü bir şehirde bu sözün de sınanabileceği belirtiyor.

Filistin’e verdiği destek nedeniyle İsrail yanlısı grupların hedefi olan Mamdani, buna rağmen seçimi kazanarak Amerikan siyasetinde yıllardır dokunulmaz görülen bazı dengelerin sorgulanabileceğini gösterdi. Bu gelişme, özellikle Gazze savaşı sonrasında İsrail’e koşulsuz desteğin hem Demokrat Parti’nin merkez kanadında hem de Cumhuriyetçi Parti’nin MAGA hattında giderek daha fazla tartışmaya açıldığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Mamdani bu çıkışıyla da ilgi çekerken, Trump hükümetine yönelik eleştirileri de önümüzdeki dönemde New York'un ciddi gerilimlere sahne olacağını gösteriyor.