Uğur Şahin: BioNTech aşısı 9 aya kadar koruma sağlıyor

Bild gazetesine konuşan Uğur Şahin, COVID-19'a karşı aşılanmış kişilerin, hastanede tedaviyi gerektirecek ciddi hastalığa yakalanma durumlarının nadir olduğunu, üçüncü dozun hastalığa karşı ek koruma sağladığını belirtti.

Avrupa'da COVID-19 vakaları yükseliş gösteriyor, özellikle Avusturya, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde artan vakalara karşı yeni önlemler alınıyor.

Dördüncü doza dair henüz bir veri yok

Uğur Şahin, gazeteye yaptığı açıklamada, gelecekte dördüncü doza ihtiyaç olup olmadığı konusuna da değindi:

"Dördüncü dozun faydalı olup olmayacağına ya da ne zaman gerekli olacağına ilişkin elimizde henüz bir veri yok. Bu aynı zamanda başka virüs varyantlarının olup olmadığına bağlı. Bağışıklık korumasından kaçabilen varyantlara karşı hızlıca hareket edebilme ve aşı üretim kapasitesini artırma hazırlıklarını da yapıyoruz."