Uğur Şahin: COVID-19 aşıdan kaçacak, farklı aşı gerekebilir

Financial Times'a konuşan Şahin, COVID-19'un zamanla vücudun bağışıklık savunmasından etkilenmeyebileceğini açıkladı. Şahin, takviye aşıların COVID-19 varyantları ve Delta varyantına karşı şu anda etkin olduğunu belirterek, virüsün "er ya da geç" aşının sağladığı bağışıklıktan kurtulacak mutasyonlar geliştirebileceğini belirtti.

Farklı varyantlara karşı aşıların da versiyonlarının üretilmesi gerekeceğini belirten Şahin, virüsün bir süre daha var olacağını ve "evrimleşeceğini" sözlerine ekledi.

İlaç üreticileri, aşıya erişimi genişletmeyi teklif ederek geçen ay Pfizer ve BioNTech'in Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dolum tesisi geliştirme planlarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri de (ABD) geçen ay, yoksul ülkelere gönderilmek üzere BioNTech/Pfizer aşısından 500 milyon doz daha alacağını duyurdu.