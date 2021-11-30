Uğur Şahin: Omicron daha hızlı yayılabilir

COVID-19'un Güney Afrika’da görülen yeni suşu Omicron hakkında Prof. Dr. Uğur Şahin, Wall Street Journal'a verdiği açıklamada, yeni varyantın diğerlerine göre daha hızlı yayılabileceğini ve enfeksiyona yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Şahin Omicron virüsünün antikor korumasını aşsa da vücuda girdiğinde T-hücrelerinden kaçamayacağını söyledi. Varyantın aşılılarda daha fazla enfeksiyona yol açabileceğini ifade eden Şahin, yine de hastalığın hafif geçeceğini ekledi.

Şahin, Delta vadryantının da aşılıları enfekte etmeye uyarlanmış bir virüs olduğunu hatırlattı ve aşılıların sadece hafif semptomlar gösterdiğine dikkat çekti.

Yeni varyantın T-hücrelerinden de kaçabilmeyi başardığı görülse bile bunun da aşı bağışıklığını tamamen ortadan kaldırmayacağına vurgu yaptı. Ayrıca Şahin, herkese hatırlatma dozlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.