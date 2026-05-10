UKMTO duyurdu: Katar yakınlarında gemiye saldırı

Basra Körfezi’nde bir gemi hedef alındı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Katar’ın başkenti Doha’nın 23 deniz mili kuzeydoğusunda seyir halinde olan bir yük gemisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Gemiye kim tarafından saldırı düzenlendiği henüz bilinmezken, geminin füze mi yoksa dronla mı hedef alındığı da henüz net değil.

UKMTO, saldırı sonrası gemide küçük çaplı yangın çıktığını aktararak, yangının ksıa söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.