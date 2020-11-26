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Ukrayna, 5 Bayraktar İHA satın alacak

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Homçak, gelecek sene 5 Bayraktar İHA satın alacaklarını belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, gelecek sene 5 Bayraktar İHA satın alacaklarını belirtti.

Armiya inform sitesinin haberine göre, Homçak, ordunun ihtiyaçları kapsamında 2021'de 5 yeni Bayraktar İHA satın alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.