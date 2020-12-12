Ukrayna 8 milyon doz COVID-19 aşısı alacak

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Liasko yaptığı Facebook paylaşımında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX programının, ülkesinin 8 milyon doz aşı almasına onay verdiğini duyurdu.

Liashko bu miktarın, öngörülen bütçe dahilinde alınması planlanan doz sayısına ekleneceğini ve hükümetin aşıyı güvenli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Ukrayna yetkilileri tarafından son açıklanan verilere göre, salgının başlangıcından bu yana ülkede 14 bin 998 kişinin hayatını kaybetti.