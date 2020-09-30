Ukrayna, ABD büyükelçiliği çalışanının ölümünü soruşturuyor

30 Eylül 2020

Kiev polisinin Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Bilinci yerinde olmayan kadın, daha sonra öldüğü hastaneye kaldırıldı. Mağdurun eşyalarının incelenmesi sırasında, ABD Büyükelçiliği'nde kendi adına çalışan bir kişinin kimlik kartı bulundu" denildi

Polis, kafasından yaralanan kadının şehir merkezinin dışındaki bir parkın yakınında sokakta yoldan geçen biri tarafından bulunduğunu söyledi.

Kadının dövüldüğü ve koyu renkli şort ve tişört giymiş 30-40 yaşlarında esmer bir erkeğin olayla ilgili olduğundan şüphelenildiğini söyledi.

Büyükelçilikten konuyla ilgili henüz bir yorum gelmedi.