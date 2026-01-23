Ukrayna-ABD-Rusya hattında düğüm Donbass: Gözler Abu Dabi görüşmelerinde

Ukrayna, ABD ve Rusya’nın Abu Dabi’de bir araya geleceği üçlü zirvede ana başlığın toprak düzenlemeleri olması bekleniyor. Görüşmelerde özellikle Donbass bölgesinin statüsü masaya yatırılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Donbass meselesi ana husus. Bu konu, üç tarafın sürece dair yaklaşımları çerçevesinde ayrıntılarıyla ele alınacak” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Rüstem Umerov’un müzakerelerin her aşamasında kendisini bilgilendireceğini ve süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuna aktarılacağını da vurguladı.

Kremlin: Ukrayna ordusu Donbass’tan çekilmeli

Rusya cephesinden yapılan açıklamalar da zirvenin merkezinde toprak konusunun yer alacağını doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın bu başlıktaki tutumunun değişmediğini belirtti.

Peskov, “Rusya’nın tutumu gayet açık: Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbass topraklarını terk etmeli ve oradan tamamen çekilmeli” dedi.

Gündemde başka başlıkların da bulunduğunu söyleyen Peskov, söz konusu ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşmadı.

23-24 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan kritik zirve öncesinde diplomatik temaslar hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, barış planı çerçevesinde Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Bu temasların ardından Kremlin, toprak başlığında diplomatik çözüm sağlanamaması durumunda sahadaki hedeflere askeri yollarla ulaşmaya hazır olunduğu mesajını yineledi.

Çözümün, Putin ile Trump’ın Ağustos 2025’te Anchorage’da gerçekleştirdiği görüşmede mutabık kaldığı “formül” temelinde şekillenmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak söz konusu formülün içeriği kamuoyuna açıklanmış değil.