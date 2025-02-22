Ukrayna, ABD’nin mineral anlaşmasına çekimser yaklaşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD tarafından önerilen mineraller anlaşmasını imzalamaya henüz hazır değil. Sky News'un Ukraynalı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kiev yönetimi anlaşmanın mevcut haliyle Ukrayna'nın ulusal çıkarlarına tam olarak hizmet etmediğini düşünüyor.

Söz konusu kaynak, “Anlaşma henüz imzalanmaya hazır değil, bir dizi sorunlu konu var ve taslağın mevcut haliyle başkan bunu kabul etmeye hazır değil” ifadelerini kullandı. Kaynak ayrıca anlaşmanın bir ortaklık çerçevesi sunmadığını, aksine Ukrayna'nın tek taraflı yükümlülükler üstlenmesini öngördüğünü vurguladı.

ABD ve Ukrayna arasındaki görüş ayrılıkları

Washington yönetimi, Ukrayna'nın stratejik mineraller sektöründe ABD ile daha derin işbirliğine gitmesini istiyor. Anlaşmanın, Ukrayna'daki lityum, nikel ve diğer nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve işlenmesi konusunda ABD’ye önemli ayrıcalıklar tanıyacağı öne sürülüyor. Ancak Kiev, bu tür bir anlaşmanın ulusal ekonomisine uzun vadede zarar verebileceği görüşünde.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ise bir gün önce yaptığı açıklamada Zelensky’nin anlaşmayı “çok kısa vadede” imzalayacağını iddia etmişti. Ancak Ukraynalı yetkililerin bu konudaki çekimser tavrı, görüşmelerin halen tamamlanmadığını gösteriyor.

Ukrayna'nın endişeleri

Ukrayna, enerji ve madencilik alanındaki doğal kaynaklarını kontrol altında tutma konusunda hassas davranıyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde, kritik minerallerin yönetimi konusunda ABD ile yapılan bir anlaşmanın Ukrayna’nın ekonomik bağımsızlığına olası etkileri tartışılıyor.

Özellikle Avrupalı bazı yetkililer, Ukrayna’nın ABD yerine AB ile daha sıkı bir ekonomik işbirliği geliştirmesi gerektiğini savunuyor. Ukraynalı uzmanlar ise, anlaşmanın kapsamının ve yükümlülüklerin daha net hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Görüşmeler devam ediyor

ABD ve Ukrayna arasında anlaşmaya dair müzakerelerin sürdüğü ve Kiev’in belirli değişiklikler talep edebileceği ifade ediliyor. Zelensky yönetimi, Ukrayna’nın çıkarlarını daha iyi koruyacak bir revizyon yapılmadığı sürece anlaşmayı imzalamaya sıcak bakmıyor.