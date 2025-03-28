Ukrayna, ABD’nin yeni kritik mineraller anlaşmasını inceliyor

Ukrayna ile ABD arasında kritik madenler ve mineraller konusunda yeni bir anlaşma müzakereleri başladı. Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Yulia Svyrydenko, Washington’un hazırladığı yeni bir anlaşma taslağını aldıklarını ve hükümet hukuk ekibinin belgeyi incelediğini açıkladı.

Svyrydenko, sürecin dikkatle yürütüldüğünü belirterek, "Gerekirse parlamentoya danışacağız, ancak şu anda kamuya açık herhangi bir tartışma müzakerelere zarar verebilir ve Amerikalı ortaklarımızla yapıcı bir görüşme yapmamızı engelleyebilir" dedi.

Askeri yardımlarla bağlantılı mı?

Anlaşmanın, Ukrayna'nın ABD’den aldığı askeri yardımların geri ödenmesiyle bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Ukrayna’nın zengin nadir toprak elementleri ve kritik minerallere sahip olması, Batı’nın ilgisini çeken önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

Müzakereler devam ederken, Ukrayna hükümeti, anlaşmanın ülkenin çıkarlarına uygun olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapacak. Yetkililer, anlaşmanın imzalanması için hangi ön koşulların gerektiğini de tartışıyor.

Ukrayna ve ABD yetkililerinin önümüzdeki günlerde müzakereleri hızlandırarak anlaşma taslağı üzerinde daha fazla detay paylaşması bekleniyor.