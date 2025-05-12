Ukrayna açıkladı! Zelenskiy'nin Putin'le şahsen görüşme talebine yanıt gelmedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelme teklifine henüz yanıt alamadıklarını açıkladı.

Sybiha, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısına video konferansla katıldığını belirtti.

Toplantının ana gündem maddesinin barış çabaları olduğunu ifade eden Sybiha, "Bu hafta barış ve sorumluluk açısından kritik öneme sahip eylemlerimiz için stratejiler üzerinde anlaştık" ifadelerini kullandı.

"Ruslar kalıcı ateşkes önerisini görmezden geliyor"

Cephedeki son duruma ilişkin de bilgi veren Sybiha, Rus güçlerinin 12 Mayıs’tan bu yana Ukrayna mevzilerine yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti. Sybiha, "Ruslar, 12 Mayıs’tan itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes önerisini görmezden geliyor ve tüm cephe hattı boyunca Ukrayna mevzilerine saldırmaya devam ediyor" dedi.

Sybiha, Rusya’nın ateşkesi sağlamak için önemli bir fırsatı kaçırdığını öne sürerek, "Bu durum, Rusya’nın tek amacının savaşı sürdürmek olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.