Ukrayna açıklaması: Rusya bölgedeki vatandaşlarını savunmak zorunda kalabilir
Kremlin, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların boyutuna bağlı olarak Rusya'nın bölgedeki vatandaşlarını savunmak zorunda kalabileceğini açıkladı.
Reuters
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Kremlin'den üst düzey bir yetkili, Ukrayna'nın doğusundaki askeri çatışmaların boyutuna bağlı olarak Rusya'nın o bölgedeki vatandaşlarını savunmak zorunda kalabileceğini söyledi.
Dmitry Kozak adlı üst düzey yetkili TASS haber ajansına yaptığı açıklamasında, Ukrayna'nın doğusunda başlatılacak büyük bir askeri harekâtın Ukrayna'nın sonunu getirebileceğini belirtti.
Kozak ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması halinde Ukrayna'nın parçalanabileceğini dile getirdi.