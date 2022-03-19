Ukrayna, Azak Denizi’ne bağlantısını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.

Açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya stratejik bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni mağlup etmek, Kiev’i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna’nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu. Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi’ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv’e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu. Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor. Ukrayna’nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor. Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

'Rus general öldürüldü' iddiası

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.

Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Pentagon: Rusya'nın ilerleyişi büyük ölçüde durma noktasına geldi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusların Ukrayna'daki ilerleyişinin durma noktasına geldiğini açıkladı.

Savaş hakkında gazetecilere yazılı bilgilendirmede bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, "Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23'üncü günü. Rusların ülke genelinde ilerlemesi büyük ölçüde durma noktasında." ifadesini kullandı.

Yetkili, Kiev yakınlarında, Rus kuvvetlerinin kuzey ve kuzeybatıda şehre doğru önemli ilerlemeler kaydetmediğini gözlemlediklerini, kentin doğusunda ise Rus kuvvetlerinin herhangi yeni bir hareketini gözlemlemediklerini kaydetti.

Ukrayna ordusunun etkili bir direnişle karşılık verdiğini belirten yetkili, Rus birliklerinin Çernihiv ve Harkov yakınlarından da herhangi bir ilerleme kaydedemediğini iddia etti.

Yetkili, Rus güçlerinin halen Mikolayiv yakınlarında olduğunu, ancak Ukraynalıların kenti savunmaya devam ettiğini, Mariupol'da ise Rus ordusunun ağır bombardımanının devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna hava sahasının halen ihtilaflı olduğunu dile getiren yetkili, "Ukrayna Hava Kuvvetleri uçak uçurmaya, hava ve füze savunma kabiliyetlerini kullanmaya devam ediyor. Ruslar, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 1080'den fazla füze fırlattı." açıklamasında bulundu.

Yetkili, diğer taraftan Karadeniz'de herhangi bir hareketlilik olmadığını, ancak batıda yer alan, Lviv Uluslararası Havalimanı civarında füze saldırılarının olduğuna ilişkin haberlerin doğru olduğunu ifade etti.

Pentagon yetkilisi, Rusya'nın muharip gücünün yaklaşık yüzde 90'ını hala elinde tuttuğunu değerlendirdi. (İHA-AA)