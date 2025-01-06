Ukrayna Başkanı Zelenskiy: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko benden özür diledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'li podcast yayıncısı Lex Fridman’a verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcına dair önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, savaşın ikinci veya üçüncü gününde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Zelenskiy, görüşmede Lukaşenko’nun kendisinden özür dilediğini aktararak şunları söyledi:

"Lukaşenko, 'Bu benim suçum değil. Füzeler benim topraklarımdan fırlatıldı ama bunları yapan Putin'di. Tanıklarım var, özür dilerim' dedi."

Zelenskiy, Lukaşenko'nun ayrıca Belarus topraklarından Rus füzelerinin fırlatılmasını engelleyemediğini ifade ettiğini kaydetti. Belarus liderinin kendisine, "Tamam, misilleme yapabilirsiniz. Mozyr Petrol Rafinerisi’ni vurun" dediğini de ekledi.

NATO ve Trump yorumu

Röportajda Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda geçmişte yaşanan engellemelere dikkat çekerek, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in NATO'ya üyelik davetini engellediğini belirtti.

Zelenskiy ayrıca, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, Putin üzerinde baskı kurarak savaşı durdurabileceğini düşündüğünü söyledi. Trump’ın gelecekte Ukrayna’ya uçakla gelen ilk lider olmasının sembolik bir anlam taşıyacağını vurguladı.

Bu açıklamalar, savaşın perde arkasındaki diplomatik temaslar ve liderler arası diyaloglar hakkında önemli ipuçları sundu.