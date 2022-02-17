Ukrayna Başkanı Zelenskiy, çatışma bölgesinde

Kerim ÜLKER

Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçler ateşkesi bozarak, bugün Ukrayna Ordusu’na 30 yerden saldırı başlattı. Yerel kaynaklardan öğrendiğim bilgilere göre, Ukrayna yönetiminde bulunan Luhansk’ta bazı kreş, anaokulları ve sivil yerleşim yerleri Rusya’nın desteklediği işgalci güçler ve ayrılıkçılar tarafından vuruldu. Ukrayna Hükümeti, bölgede bulunan sivilleri tahliye etti. Ukrayna haber ajansları şu ana kadar 4 Ukraynalının yaralandığını açıkladı. Rusya destekli ayrılıkçıların Minsk Sözleşmesi’nde yer almasına rağmen saldırılarda tank kullanıldığı ortaya çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Donbass bölgesinde çatışmaların yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Öte yandan Rusya dışişleri bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Yardımcısı Bartle Gorman’ı sınır dışı etme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Hükümeti’ne ait bazı resmi kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bankaları da hedef alan siber saldırılar devam ediyor. Ukraynalı bazı siteler çökerken, Rusya’da da Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi de işlem dışı kaldı.

Çekilme yok, artış var

Moskova Yönetimi’nin Ukrayna’ya karşı işgal olmayacağını açıklamasına rağmen, Ukrayna sınırlarına askeri yığınağını artırıyor. Asker sayısını 150 bine çıkaran Rusya, bölgeye yeni araç ve silahların takviyesini sürdürüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün düzenlediği basın toplantısında, Moskova’nın çekiliyoruz ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Gerçek bir çekilme görmeliyiz. Şu ana kadar gerçek bir çekilme görmüş değiliz. Rusya'nın gerçekten söylediğinin gerçekleştiğini ve Ukrayna sınırındaki asker sayısında önemli bir azalma olmasını bekliyoruz. Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki, bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir devleti tehdit edebilecek bir durum” dedi.