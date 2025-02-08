Ukrayna Başkanı Zelenskiy: Kuzey Kore askerleri kursk cephesinde yeniden görüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk cephesine Kuzey Kore askerlerini yeniden konuşlandırdığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Zelenskiy, "Genelkurmay Başkanlığından Donetsk ve Kursk bölgelerindeki durumla ilgili rapor aldım. Kursk Harekatı'nın yürütüldüğü bölgelerde yeni saldırılar gerçekleştirildi. Rusya, birliklerinin yanında bir kez daha Kuzey Kore askerlerini konuşlandırdı. Yüzlerce Rus ve Kuzey Kore askeri yok edildi. Bu çok önemli, çünkü Rusya topraklarındaki çatışmalar şehirlerimize ve topraklarımıza yönelik daha fazla tırmanışın önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Kursk bölgesindeki 60 bin Rus askerinin Donetsk'teki işgalci güçlere katılamamasının Ukrayna için bir avantaj olduğunu belirterek, tüm Ukrayna askerlerine dayanıklılıkları ve elde ettikleri başarılar için teşekkür etti.

Kuzey Kore askerleri daha önce çekilmişti

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ocak ayının ortasından itibaren Kuzey Kore birliklerinin Kursk bölgesindeki çatışmalara katılmadığını belirtmişti. Ukrayna Özel Kuvvetler Sözcüsü Albay Oleksandr Kindratenko ise Kuzey Kore askerlerinin yaklaşık üç haftadır Kursk cephesinde görülmediğini ve ağır kayıplar nedeniyle geri çekilmiş olabileceklerini ifade etmişti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Batılı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya'ya gönderilen 11 bin Kuzey Kore askerinden en az bini öldürüldü. Kuzey Kore askerlerinin modern savaş koşullarına hazırlıksız olduğu ve özellikle insansız hava araçlarına karşı savunmasız kaldıkları belirtiliyor. Askeri uzmanlar, bu kayıpların devam etmesi halinde Kuzey Kore'nin savaşa asker göndermeye devam etmesinin sürdürülemez hale geleceğini belirtiyor.

Kuzey Kore’den nükleer güç vurgusu

Öte yandan, Kuzey Kore yönetimi, nükleer silahlarının bir "reklam aracı" ya da "pazarlık konusu" olmadığını, ülkenin egemenliğini koruyan "gerçek bir savaş gücü" olduğunu vurguladı. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamada, ABD ve Batılı ülkelerin Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını sona erdirmeye yönelik açıklamaları "modası geçmiş" olarak nitelendirildi. "Nükleer silahlarımız, bölgesel barışı tehdit eden girişimleri engelleyecek vazgeçilmez bir güçtür," denilen açıklamada, Batılı güçlerin Kore Yarımadası'ndaki barış ortamını bozmak için provokatif askeri tatbikatlar düzenlediği ileri sürüldü.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer gücüne yönelik tepkilerin düşman güçlerin alışkanlık kazanmasıyla azalacağı belirtilerek, "Kuzey Kore'nin nükleer silahları, halkımızın güvenliğini korumaya devam edecektir," ifadeleri kullanıldı.