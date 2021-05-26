Ukrayna Belarus'la uçuşları durdurdu
Ukrayna, Ryanair'a ait Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının Belarus'a indirilmesinden sonra bu ülkeye 26 Mayıs'tan itibaren uçuşları durdurma kararı aldı.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili durumun Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonun ihlali olduğunu ve hükümetin, alınan kararla yolcuların güvenliğini hedeflediğini aktardı.
Şmıgal, ülkesinin Belarus'la 26 Mayıs'tan itibaren uçuşları durduracağını ve Ukrayna uçaklarının, Belarus hava sahasında uçmasının yasaklanacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ryanair'e ait uçağın Minsk havalimanına acil iniş yapmasına ilişkin hükümete uçuşları durdurma talimatını vermişti.
Litvanya'ya giden yolcu uçağı Minsk'e indirilmişti
Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus'a indirilip arama yapılmış, uçaktaki yolcular arasında bulunan sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.