Ukrayna Büyükelçisi: Rusya silahları bırakıp teslim olmamızı istedi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk." diye konuştu.