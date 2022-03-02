Ukrayna Çin'den ateşkes için ara buluculuk yapmasını istedi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, karşı tarafın talebiyle Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Görüşmede Kuleba, Vang'a Ukrayna-Rusya arasındaki ilk tur müzakereler hakkında bilgi verirken çatışmanın sona erdirilmesinin, ülkesinin bir numaralı önceliği olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın müzakereyle çözüme varılmasına taraftar olduğu ve Rusya ile müzakerelere samimiyetle yaklaştığını, mevcut durumun zorluğuna karşın sükunetini koruyarak görüşmeleri ilerletmeyi istediğini aktaran Kuleba, Kiev'in Çin ile iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu ve ateşkes için Çin'in ara buluculuğunu beklediğini ifade etti.

Çinli Bakan Vang ise Ukrayna'da çatışmanın başlamasıyla hızla değişen durumu kaygıyla izlediklerini ve sivillerin zarar görmesinden endişe duyduklarını belirterek Çin'in taraflara sorunu müzakere yoluyla çözme çağrısını yaptığını ve siyasi bir çözüme katkı sağlayacak tüm yapıcı uluslararası çabaları desteklediğini vurguladı.

Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğunu kaydeden Vang, bir ülkenin güvenliğinin diğerini tehdit etmemesi ve bölgesel güvenliğin askeri blokları genişleterek sağlanmaması gerektiğine işaret etti.

Vang, çatışmalar sürerken önceliğin gerilimin düşürülmesi ve çatışmanın daha fazla şiddetlenerek kontrolden çıkmasının önlenmesi olduğuna dikkati çekerek sivillerin zarar görmemesinin ve insani krize yol açılmaması gereğinin altını çizdi.

Çin tarafı ayrıca Ukrayna'daki Çinli vatandaşlarının güvenliğini sağlanması ve tahliye sürecine destek olunmasını istedi.

Japonya meclisi, Rusya'yı kınama kararını kabul etti

Japonya'da, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" meclis kararı onaylandı.

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin), "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini" beyan eden kararı kabul etti.

Kararda "En sert şekilde kınanan Rusya'nın işgalinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini açıkça ihlal ettiğine" dikkat çekildi.

"Statükoyu değiştirmek üzere tek taraflı güç kullanımına" karşı çıkılan kararda, Rus askerlerinin saldırıları "derhal durdurması ve Ukrayna'dan çekilmesi" çağrısı yapıldı.

Ukrayna halkıyla "dayanışmanın korunduğunu" belirten karar, Japon hükümetinden "yaptırımlar yoluyla ivedilikle ve kararlı şekilde krize yanıt verilmesi" talep edildi.

Kararda, söz konusu "işgal", "sadece Avrupa'da değil, Asya dahil uluslararası toplum düzeninin temelini sarsabilecek oldukça ciddi bir durum" olarak nitelendirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, meclis kararının onaylanmasının ardından, "G-7 ülkeleriyle iş birliği halinde, güçlü yaptırımlar yoluyla uygun şekilde yanıt vereceklerini" söyledi.