Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.